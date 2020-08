Cagliari, per Di Francesco ampia libertà anche sul mercato: sarà manager all'inglese dei sardi

vedi letture

Pieni poteri in campo e ampia libertà di manovra anche in fase di trattative. Come riporta Sky Sport, mister Eusebio Di Francesco a Cagliari non svolgerà solamente il semplice ruolo di allenatore, ma piuttosto quello di manager all'inglese. Un incarico chiave che ha contribuito non poco a convincere l'ex Sampdoria, Roma e Sassuolo a ripartire proprio dalla Sardegna.