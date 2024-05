Frosinone, Di Francesco: "Risultato bugiardo, Inter diversa da quella dell'ultima gara"

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga per 0-5 contro l'Inter.

Il risultato dice 0-5, ma la partita poteva dire ben altro.

"Risultato bugiardo per quello che la squadra ha messo in campo. Siamo scesi dopo aver preso gol e abbiamo cambiato anche qualche interprete in vista delle prossime gare. L'Inter è forte in contropiede, ma noi abbiamo creato tanto per poter far male e siamo stati poco lucidi nelle scelte finale. Avremmo meritato un altro risultato".

Faticate a concretizzare: la preoccupa in vista delle ultime 2 giornate?

"Avevamo trovato una solidità diversa nell'ultimo periodo, prendere 5 gol dà fastidio. Abbiamo affrontato una squadra libera mentalmente, che è venuta qui a fare una partita diversa da quella precedente perché aveva tutti i riflettori puntati addosso. Erano liberi mentalmente, ma sta a noi concretizzare tutte le occasioni. Pesa prendere 5 gol, ma nel calcio ci sta che quando vuoi recuperare ti esponi e paghi l'inesperienza".

In avvio Cheddira a sinistra e Reinier centrale, poi li hai invertiti.

"Siamo partiti con una sorta di 3-4-1-2, con Reinier a fare quello che ultimamente ha fatto Brescianini e lui a fare il mediano. Ha dato buone situazioni, ma non eravamo bravi ad andare a prenderli. Ho cambiato le uscite portando più dentro Cheddira e ha dato i suoi frutti, ma quando non fai gol e loro quando ripartono segnano a livello psicologico puoi mollare inconsciamente".

Come si riparte?

"Analizziamo la sconfitta. Il Sassuolo ha vinto con l'Inter creando pochissimo, ma portando a casa un risultato. Adesso sta a noi capire che ci può stare quello che è successo e ripulirsi immediatamente. Le proporzioni non mi fanno di certo contento, però anche quello che abbiamo mostrato fa sì che il risultato sia bugiardo".

A fine anno il Frosinone si salverà perché

"Perché ha dimostrato di meritare questa categoria, perché ha un pubblico fantastico e ha dimostrato di avere coraggio contro ogni squadra. Abbiamo tanti giovani e delle volte pecchiamo, ma questo coraggio merita la salvezza".

Anche i tecnici della colonna destra provano a giocare a calcio.

"Da quando alleno, la filosofia è quella. C'è un'evoluzione, ma ho sempre creduto in questo tipo di calcio".