Cagliari, per l'attacco spunta Rodriguez. Presentata un'offerta al Los Angeles FC

Il Cagliari, in attesa che si sblocchi la situazione relativa a Nainggolan, si guarda attorno alla caccia di rinforzi per il reparto offensivo e avrebbe messo nel mirino il classe 2000 Brian Rodriguez del Los Angeles FC. Secondo Sky Sport i sardi avrebbero già presentato un'offerta da 10 milioni – 500mila euro per il prestito e 9,5 in caso di riscatto – per l'uruguayano e attendono la risposta del club statunitense che però non sembra voler cedere il giovane attaccante.