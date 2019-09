Simone Pinna, esterno difensivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non so dove voglio arrivare, sicuramente più in alto possibile e più avanti possibile nel Cagliari".

Come si sta inserendo nel contesto?

"Sono delle persone fantastiche, dal primo giorno mi sono stati vicino e mi hanno mostrato la via per fare bene".

È molto legato al Cagliari.

"Io sono cresciuto con questi colori, ho fatto tutto il settore giovanile. Il sogno è sempre stato quello di tornare qui a casa".

Ha detto qualcosa a Luca Pellegrini?

"Non l’ho ancora sentito per la prima convocazione, dopo lo sentirò (ride, ndr)".

Qual è il suo idolo?

"Ce l’abbiamo avuto in casa per tanti anni, Francesco Pisanu, l'ho sempre guardato e ammirato. In altre squadre non saprei non sono mai andato fuori dalla Sardegna".