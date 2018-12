© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sconfitta dopo quattro pareggi consecutivi. Una gara persa nei minuti di recupero dopo aver recuperato al 95esimo il match contro la Roma nell'ultimo turno di campionato. Il Cagliari quest'oggi alla Sardegna Arena ha subito la sua quinta sconfitta in questo campionato. E' la squadra che in Serie A ha pareggiato più partite, ma quest'oggi non è riuscita a portare a casa lo 0-0 dopo averlo strenuamente difeso per tutto il secondo tempo. Cragno s'è dovuto arrendere al 91esimo alla perfetta punizione di Milik, il Cagliari ha dovuto cedere il passo a un Napoli che nel primo tempo è apparso irriconoscibile, ma nelle ripresa ha cinto d'assedio l'area avversaria.

La squadra di Maran non è comunque rimasta a guardare. Nella prima frazione ha costruito le azioni più interessanti e anche nella ripresa ha creato qualche grattacapo (al 66esimo Farias è andato vicinissimo al gol). Prestazione di cuore, carattere e organizzazione, che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni nonostante un trend tutt'altro che positivo. Coppa Italia a parte, alla squadra sarda la vittoria manca da ben 49 giorni, dal 2-1 rifilato al Chievo il 28 ottobre. Dopo quella vittoria sono arrivati quattro pareggi e due sconfitte. Un digiuno che col passare delle settimane diventa sempre più pesante e che Barella e compagni proveranno ad arginare già nel prossimo turno. Anche se pure quell'impegno sarà tutt'altro che semplice: sabato prossimo andrà in scena all'Olimpico Lazio-Cagliari.