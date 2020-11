Cagliari, quando il turnover è una necessità indigesta

vedi letture

"La formazione contro la Juventus? Aspettatevi di tutto". Le parole di Eusebio Di Francesco non lasciano adito a dubbi di ragionamento: gli strascichi degli impegni delle Nazionali privano il tecnico rossoblù di tre titolarissimi del suo Cagliari, un fatto che rende ancora più complicata la sfida di stasera all'Allianz Stadium. La positività al Covid di Diego Godin comporta anche l'assenza precauzionale di Nahitan Nandez, che con il Faraone ha viaggiato in aereo dal Sudamerica alla Sardegna, mentre l'infortunio patito da Lykogiannis con la maglia della Grecia non gli ha consentito di essere a disposizione del suo allenatore. Tre assenze che costringono DiFra a rivoluzionare l'undici titolare, forzando alcune soluzioni tattiche: a sinistra l'assenza del terzino ellenico, già messa in conto da diversi giorni, sarebbe dovuta essere coperta dall'utilizzo di Klavan, che dovrà invece rimpiazzare Godin, con il recupero del giovane Tripaldelli fin qui visto in pochi spezzoni di gara. La proverbiale spinta dell'ex Sassuolo, però, difficilmente sarebbe conciliabile con quella di Zappa a destra: così il neo Under 21, autore di un assist nell'ultima gara disputata dagli azzurrini contro la Svezia, potrebbe trovare spazio nel tridente offensivo, con Pisacane rispolverato da terzino destro (bloccato) d'emergenza. Con l'ex Pescara a giostrare da ala destra, poi, spazio al compagno di nazionale Sottil sulla fascia opposta, con il più offensivo Ounas pronto a subentrare dalla panchina.

ALLA RICERCA DI EQUILIBRIO – Il mantra di Di Francesco in questi suoi primi mesi cagliaritani è sempre lo stesso: equilibrio. "Non esiste squadra in Europa che non faccia le due fasi in un certo modo", ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Cagliari, sottolineando ancora una volta come sia tutto il blocco squadra, a prescindere da reparti e interpreti, a dover fare ancora meglio soprattutto quando sono gli avversari ad attaccare. E in questa chiave il turnover obbligato diventa una difficoltà, non certo un privilegio: la stizza dell'ex allenatore di Roma e Sassuolo nei confronti del calendario delle Nazionali è evidente, al di là di amichevoli o qualificazioni. "Chiederemo uno sforzo a tutti, visto che abbiamo gli uomini contati", ha aggiunto facendo riferimento soprattutto a chi è rientrato in extremis dagli impegni con le Nazionali come il rumeno Marin, per fare un esempio: dopo qualche critica di troppo arrivata nelle passate settimane, l'ex Ajax stasera avrà l'occasione di dimostrare la sua centralità nel 4-2-3-1 rossoblù. A meno che Di Francesco, come da lui stesso dichiarato con la frase "Aspettatevi di tutto", non decida di stupire con un inatteso cambio di modulo.