Cagliari, recuperare la solidità della difesa per tornare alla vittoria

Da difesa quasi imperforabile a reparto in difficoltà, come dimostrano i 15 gol subiti in 7 partite. Il momento complicato vissuto dal Cagliari dalla gara contro la Lazio, dello scorso 16 dicembre, passa inevitabilmente da due fattori: l'attacco non segna più come all'inizio, così come la difesa ha perso in solidità. In entrambi i casi parlano le cifre. Nel primo, la media di gol segnati a partita si è dimezzata: dai 2,06 nelle prime 15 partite alle 7 reti segnate in 7 gare, quindi una a match. Ma, probabilmente, è il dato sul rendimento difensivo a preoccupare Rolando Maran: dalla sfida contro gli uomini di Inzaghi in avanti, le reti subite sono state 15, più di due a incontro. Anche in questo caso, il calo rispetto alle prime 15 gare è peggiorato, passando da 1,26 a 2,14 gol a partita. È indubbio che la squadra di Maran abbia recuperato un po' di fiducia grazie agli ultimi tre pareggi, ma è altrettanto vero che il 2-2 di sabato sera contro il Parma sia stato vissuto quasi come una sconfitta, visto il gol di Cornelius in pieno recupero. L'assenza di capitan Ceppitelli, ai box da ormai più di tre mesi, ha complicato e non poco i piani del tecnico trentino, costretto a chiedere agli straordinari ai 34enni Pisacane e Klavan, con il solo Walukiewicz (classe 2000) come ricambio.

MERCATO, IN DIFESA ZERO RINFORZI – Nella sessione invernale del calciomercato la società presieduta da Tommaso Giulini ha ritenuto di non dover intervenire per regalare a Maran un altro difensore, puntando sulla promozione del centrale della Primavera Andrea Carboni, classe 2001. Ma non è solo una questione di "usura" di chi ha tirato forse troppo la carretta. È anche una questione di tenuta difensiva di tutta la squadra, reparto per reparto: con il centrocampo che ha fatto segnare qualche passaggio a vuoto, gli errori sotto porta degli attaccanti hanno pesato più del dovuto sui risultati e, soprattutto, sulla manovra rossoblù. L'assenza di Rog, infortunatosi a Brescia, priva Maran di una mezzala completa in entrambe le fasi, mentre Nandez sta pian piano recuperando quella brillantezza che lo ha reso uno dei migliori nel girone d'andata. Si vedrà se con il recupero del croato il rendimento della mediana tornerà a essere quello della prima parte della stagione, con il Cagliari abile a chiudersi bene e a ripartire con fiammate improvvise e irresistibili, fatte di intensità, cinismo e soprattutto trasformate in gol. Un mix letale (per gli avversari), che i tifosi vorrebbero nuovamente ammirare, ma per farlo servirà recuperare nuovamente la solidità difensiva già vista nella prima parte di stagione.