Cagliari-Sassuolo termina 1-1: Joao Pedro ferma i sogni europei dei neroverdi

Si è da poco conclusa la sfida fra Cagliari e Sassuolo. 1-1 il punteggio finale alla Sardegna Arena. Al gol di Caputo ha risposto Joao Pedro.

Le scelte iniziali - Una sola sorpresa nel Cagliari rispetto alle previsioni della vigilia, con Pereiro titolare e Simeone in panchina. Nel Sassuolo invece troviamo Pegolo fra i pali, davanti con Caputo e Boga c'è Haraslin.

La sblocca subito Ciccio Caputo - Al minuto numero 13 il Sassuolo passa in vantaggio. Sugli sviluppo di un corner, Faragò prolunga inavvertitamente sul secondo palo, si fa trovare pronto Caputo che a due passi incorna e batte Cragno.

Il Sassuolo controlla gara, Cagliari in difficoltà - Dopo il vantaggio il Sassuolo gioca sul velluto. Gran possesso palla della squadra di De Zerbi, che addormenta così la partita. Il Cagliari non riesce ad uscire dalla propria metà campo e si affida ai lanci lunghi che finiscono facile preda della difesa neroverde.

Zenga cambia le carte in tavola - Ad inizio ripresa Walter Zenga effettua un doppio cambio per cercare di svegliare la sua squadra. Dentro Simeone ed il giovane Ladinetti, fuori Pereiro e Birsa.

Carboni, altra ingenuità: ancora un rosso - Ancora un'espulsione per il giovane Andrea Carboni, difensore classe 2001 del Cagliari cresciuto nelle giovanili dei sardi e lanciato in serie A da Walter Zenga. Carboni, che era tornato a disposizione dopo la squalifica per il rosso rimediato con l'Atalante, anche oggi ha lasciato i suo in 10. Da questo punto di vista il ragazzo deve sicuramente migliorare.

Joao Pedro trova la rete del pari - Il Cagliari pareggia i conti alla prima, vera azione. A segno il bomber dei sardi, Joao Pedro. Il brasiliano recupera palla a centrocampo e avvia il contropiede. Palla sulla fascia per Rog che arriva nei pressi dell'area e scarica per Joao Pedro, che calcia di prima intenzione e fulmina Pegolo.

Un punto per uno, non serve a nessuno - La sfida della Sardena Arena termina 1-1. Un punto che al Cagliari può far comodo per migliorare la classifica, ma che costringe il Sassuolo a dire praticamente addio al sogno Europa League.