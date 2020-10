Cagliari, Simeone e la Liga: "Da sempre ho una passione per il Siviglia"

vedi letture

Dopo la doppietta in campionato contro il Torino, Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione spagnola El Larguero ha risposto alla domanda su quale fosse la squadra di Liga nella quale gli piacerebbe giocare: "Sapete cosa provo per l'Atletico, ma mi piacerebbe molto giocare nel Siviglia. È una squadra che amo da sempre e non solo adesso. Forse perché mio padre ha giocato lì, ma è sempre stata una delle mie preferite. Il calcio spagnolo mi è sempre piaciuto e mio padre mi ha sempre detto che prima di tutto avrei dovuto passare almeno uno o due anni in Italia per imparare a fare davvero il calciatore".