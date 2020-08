Cagliari, Simeone e Pavoletti si contendono la maglia di centravanti nel 4-3-3 di DiFra

Una poltrona per due. Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti: due bomber per una sola maglia, quella di centravanti del Cagliari nel nuovo 4-3-3 di Di Francesco. Due modi diversi di intendere il ruolo di numero 9, ma soprattutto due compagni di squadra che non hanno potuto giocare insieme durante la stagione appena finita, visti i due gravi infortuni patiti dal livornese. Che, secondo le parole di Walter Zenga prima della sua ultima gara sulla panchina rossoblù, dovrà lavorare ancora tanto per rimettersi al passo con i compagni: questo potrebbe favorire il Cholito, reduce dalla sua prima stagione in Sardegna da ritenersi piuttosto soddisfacente, grazie soprattutto ai gol segnati nel calcio post lockdown. E per questo è l’argentino a candidarsi per la maglia numero 9, unendo la sua innata propensione al sacrificio e al lavoro di squadra a una maggiore concretezza negli ultimi venti metri d’azione.

Ma c’è da scommettere che il Pavo non abbia alcuna intenzione di abbassare la guardia, puntando a riprendere quanto prima confidenza con il campo e, di conseguenza, con la porta avversaria. Rispetto a Simeone porta in dote una maggiore fisicità, che si esprime soprattutto nel gioco aereo e nelle sponde ai compagni: un modo di giocare più simile a Dzeko che a Defrel, ovvero i due centravanti avuti da Di Francesco a Roma e Sassuolo. La bravura del tecnico abruzzese dovrà essere quella di valorizzare al massimo una sana concorrenza, prendendo il meglio delle caratteristiche dei due attaccanti e metterlo al servizio del suo Cagliari, al quale sia Simeone che Pavoletti hanno fin qui dato tanto.