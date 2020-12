Cagliari, Walukiewicz nel mirino della Premier: ci sono Chelsea, Liverpool e Man United

Si accendono i riflettori della Premier League su Sebastian Walukiewicz, centrale difensivo del Cagliari. Secondo i rumors rilanciati dal The Sun, infatti, sul giocatore polacco si sarebbero attivati ben tre top club d’oltremanica come Chelsea, Liverpool e Manchester United. Reds e Red Devils sembrano le più interessate già in vista di gennaio visti i tanti infortuni (Van Dijk e Gomez per la formazione di Klopp, Bailly e Jones fra i Mancunian) rimediati proprio nel reparto arretrato. Walukiewicz (20) ha un contratto con il club del presidente Tommaso Giulini fino al giugno 2024.