Cagliari, Zenga e l'assenza di Nandez: "Sembra un percorso di montagne russe"

Conferenza stampa di vigilia per Walter Zenga in vista della gara contro la Juventus. Il tecnico del Cagliari, tra le altre cose, si è soffermato anche sull'assenza di Nandez: "Prima sono mancati Radja e Pellegrini, poi Rog e ora Nandez. Sembra un percorso di montagne russe e stiamo perdendo gli elementi più rappresentativi, ma sopperiremo al meglio alla sua assenza".

Come stanno Rog e Pereiro?

"Penso che Marko possa star bene, ieri l'ho visto un po' meglio e oggi dobbiamo ancora allenarci. In mezzo al campo abbiamo delle soluzioni che cercheremo di mettere insieme. Pereiro per me può giocare dopo la punta, l'ho visto giocare anche esterno nel 4-4-2. Noi gli abbiamo dato delle opportunità, domani probabilmente gliene daremo ancora, a lui come agli altri perché è giusto che la società possa valutarli tutti in vista del futuro".

