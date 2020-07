Cagliari, Zenga: "Mano di Milinkovic? Al Cagliari quei rigori non li danno, agli altri sì"

Il Cagliari esce sconfitto dal match contro la Lazio, ma i sardi hanno di che recriminare per un fallo di mano in area di Milinkovic-Savic che l'arbitro e il VAR hanno deciso di non sanzionare. Walter Zenga, però, non ci sta e ai microfoni di DAZN non nasconde il proprio disappunto: "Chi ha inventato questa regola ama il calcio balilla, ma questa volta mi si è girata contro. In questo caso il braccio di Milinkovic-Savic è nettamente largo, non capisco perché non vadano a vederlo. Il regolamento di adesso dice che questo è rigore, non capisco perché agli altri questi rigori si danno e al Cagliari no. Poi la partita la perdiamo lo stesso, non è questo il problema, ma questi sono episodi che pesano. Atalanta, Fiorentina, questa: sono tutti episodi che alla fine di un campionato contano. Non c'è da discutere, al VAR lo vedono, non è che sono lì a bersi un caffè. Poi Cragno è stato il migliore in campo, abbiamo meritato di perdere o forse di pareggiare, ma questa non è una discussione da fine partita. Questo è rigore, punto" sono state le sue parole.

Pensa già al futuro?

"Appena arrivati abbiamo cercato di dare stabilità alla squadra perché avevamo poco tempo. Giocare una volta ogni 3 giorni porta degli scompensi, ovviamente, non lavorando sui dettagli e avendo tempi compressi. Mi piacerebbe poter dare continuità, allenare una squadra come un allenatore deve fare e se avrò questa possibilità bene altrimenti niente. Ho fatto tutto quello che potevo, ma la squadra è sempre stata in partita e va a casa con la testa alta".

Ha cambiato diversi moduli nel corso della partita, quale l'ha soddisfatta di più?

"Loro avevano spinto tanto, erano stanchi e potevamo giocarci 3 attaccanti. Era un momento particolare, ma il primo tempo della squadra mi è piaciuto. Volevamo che i due interni uscissero di più sui centrali della lazio. Ma giocavamo contro una squadra che lavora insieme da tanti anni, che si è giocata lo scudetto e che è andata giustamente in Champions. I giocatori si applicano, mi seguono e tutti hanno speso il massimo che avevano".

Un pensiero su Cragno...

"Io quando allenavo il Crotone l'avevo visto dal vivo e pensavo che lui e Meret, tolto Donnarumma, fossero i migliori. Poterlo allenare è un grande vantaggio per me".