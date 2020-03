Calabria: "Bicicletta e corpo libero, ecco cosa prevede la scheda del Milan"

"Cerchiamo di allenarci un minimo, quel poco che si può fare. Poi leggiamo, tv e tanto Netflix. La scheda del Milan prevede bicicletta e poi al rientro fare un po' di parte alta al corpo libero". Così Davide Calabria, terzino del Milan che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky Sport24'. "Eravamo tutti concordi nel fermarci, tutti abbiamo una famiglia e c'era timore. Come sta Cutrone? Ha avuto febbre alta per qualche giorno, non è stato bene per niente, ma l'ha trascorso come una influenza e non ha avuto problemi respiratori".