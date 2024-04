Milan, capitan Calabria in scadenza nel 2025. Si aspetta un importante adeguamento

vedi letture

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Davide Calabria, capitano del Milan legato al club rossonero da un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Al momento il terzino classe '96 guadagna 2.2 milioni di euro e per il prossimo contratto si aspetta un importante adeguamento salariale: non sarà semplice - si legge - arrivare a un accordo.

Nato e cresciuto calcisticamente nel Milan, Calabria con la maglia rossonera ha all'attivo oltre 250 presenze ufficiali. Ha vestito per sette volte anche la maglia della Nazionale italiana, ma la sua presenza dall'undici azzurro manca ormai da quasi due anni.