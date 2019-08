Calabria: "Giampaolo ossessionato dai dettagli. Milan la mia famiglia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale rossonero Davide Calabria, intervistato da Milan TV, ha espresso le sue sensazioni sulla stagione ormai alle porte: "Sono riuscito a recuperare in tempo per l'inizio del ritiro, sono molto contento. Sono rimasto qua qualche giorno in più per essere al 100% col nuovo mister. Era una cosa che volevo fortemente, per fortuna insieme allo staff medico ci siamo riusciti".

Come sta la squadra?

"Stiamo portando tanti aspetti del gioco di Giampaolo all'interno del gruppo. Stanno arrivando pian piano giocatori nuovi, non sarà facile neanche per lui, ma noi che siamo in campo dall'inizio sappiamo cosa fare in determinati aspetti della partita. Dobbiamo migliorare tanti dettagli, il mister è ossessionato dai dettagli e dovremo essere bravi a sfruttare questo precampionato".

Come le sembra Giampaolo?

"È molto attento in tutto e per tutto, studia l'aspetto offensivo e difensivo, dovremo essere bravi nei dettagli. Stiamo lavorando sulla precisione, con la squadra siamo migliorati sempre nelle amichevoli. Noi siamo contenti, il mister è contento. Sarà un processo lungo ma siamo contenti".

Che obiettivi ha?

"Riconfermare quello che ho fatto vedere l'anno scorso, anche se sono convinto di poter dare molto di più. L'obiettivo della squadra è davanti al mio obiettivo personale: voglio fare bene, vogliamo arrivare in Champions, quest'anno vogliamo farcela".

Si sente un veterano?

"Siamo tutti giovani, è qualche anno che faccio parte della squadra e sono quasi uno dei più vecchi (scherza, ndr). Ormai Milanello per me è diventata una famiglia".

Rafael Leao e Duarte?

"Sono appena arrivati, non giudichiamoli. Sono bravi ragazzi e molto disponibili, per loro parlerà il tempo".