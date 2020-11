Calcagno sul caos Lazio: "Protocolli vanno rispettati. Potrebbero essere presi provvedimenti"

Umberto Calcagno, candidato per la presidenza dell'Associazione Italiana Calciatori, è intervenuto a Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Rai, parlando anche del caos tamponi in casa Lazio: "La procura federale e quella della Repubblica di Avellino stanno indagando. I protocolli vanno rispettati e stiamo parlando di salute. Mi auguro che le cose siano state fatte per bene, altrimenti potrebbero essere presi dei provvedimenti gravi. Spero che tutto venga risolto in fretta".