Caldo, cinque gialli e nessun gol: SPAL-Torino 0-0 all'intervallo, più botte che tiri

Un punto basta al Torino per conquistare la salvezza, mentre la SPAL non ha più da chiedere nulla, se non l’onore delle armi, alla propria classifica. Nel caldo di Ferrara, questo potrebbe bastare a spiegare lo 0-0 al termine del primo tempo.

AVVIO TORO - La prima parte della gara, in realtà, è ben giocata dagli ospiti, che spingono e cercano il vantaggio. Soprattutto con Zaza, volitivo ma troppo spesso impreciso. La SPAL fatica a costruire una manovra vera e propria, in special modo nella sua catena di sinistra, ma tiene botta sugli assalti della squadra di Longo.

POI IL RITMO CALA - Complice, appunto, la temperatura piuttosto elevato, la partita resta maschia (ben cinque ammoniti all’intervallo, sarebbero dovuti essere sei ma Abisso non può vedere il fallo di Verdi su Salamon), ma senza acuti di rilievo sotto il profilo tecnico. Un po’ di noia per Thiam e Sirigu, mai davvero chiamati in causa: una parata a zero per i due estremi difensori. A conti fatti: meglio il Torino, almeno in avvio. Non abbastanza da trovare il vantaggio, o andarci vicino.