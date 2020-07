Callejon e Osimhen al ritiro di Castel Di Sangro? De Laurentiis: "Chi lo sa, è questo il bello"

Ha parlato poco di calciomercato il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi per presentare il nuovo ritiro in quel di Castel di Sangro che accompagnerà il Napoli per i prossimi sei anni. "Ma al ritiro ci sarà anche Osimhen? E chi lo sa è, questo il bello del calcio", ha detto il numero uno del club partenopeo che poi ha dato la stessa risposta anche su José Callejon, in scadenza di contratto.

