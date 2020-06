Cambia l'ordine, non i protagonisti: Cristiano Ronaldo dopo Dybala, 2-0 della Juve sul Lecce

Dopo Paulo Dybala, ecco anche Cristiano Ronaldo. La coppia gol della Juventus stende il Lecce: 2-0, all’ora di gioco. Secondo gol dal dischetto per CR7 in questa ripresa della Serie A: il portoghese si conquista il rigore anticipando Rossettini in area. Dagli undici metri va lui e non sbaglia: palla potente alle spalle Gabriel, che vola a sinistra e non può nulla. Juve-Lecce 2-0, stavolta Ronaldo dopo Dybala. Rispetto alla gara col Bologna, cambia l'ordine, ma non i protagonisti della somma bianconera.