Cambiasso: "L'Inter di oggi merita i complimenti e l'appoggio dei tifosi per il percorso"

vedi letture

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, è tornato a parlare dopo la partita di ieri giocata a Batumi con le Legends nerazzurre e lo ha fatto ai microfoni dei canali ufficiali del club: "È la felicità a darmi tanta energia, siamo stati contenti di esserci ritrovati insieme. In più continuiamo a divertici giocando a calcio, poi siamo persone che prendono le partite seriamente, non riusciamo a scherzare. Per fortuna abbiamo fatto bene e nessuno si è fatto male. La gente si è divertita, infatti ci ha ringraziato con un applauso".

Chi ha visto meglio in campo?

"Figo è stato il bomber, poi abbiamo avuto l'energia e la qualità di Palacio. Direi anche i due difensori centrali, Materazzi e Lucio, sono sempre lì e non mollano su nessuna palla: quello è DNA".

Qual è il segreto del gruppo?

"C'è il senso di appartenenza di tutti i giocatori, anche di quelli che hanno giocato in un'altra epoca rispetto alla mia. Quando l'Inter chiama dobbiamo esserci".

Perché non avete festeggiato?

"Il fatto di vincere lo sentiamo come un obbligo, non festeggiamo per questa vittoria. Ci dà molta soddisfazione stare insieme, quello sì".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi?

"I tifosi lo sappiamo come sono, lo viviamo in città e allo stadio. È un momento bellissimo, ai tifosi chiedo soprattutto di ringraziare i ragazzi di oggi per quello che stanno facendo. Noi siamo storia, noi abbiamo dato il nostro. L'Inter di oggi merita i complimenti e l'appoggio per il percorso".