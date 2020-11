Cambiasso promuove Pirlo: "Missione compiuta. È ingiusto non dargli fiducia"

“La missione è compiuta”. Esteban Cambiasso, dagli studi di Sky, promuove il lavoro di Andrea Pirlo, che oggi con la Juventus ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale in Champions League: “Sei nel girone col Barcellona, sei qualificato e ti giocherai il primo posto col Barcellona. In questo situazione, la missione è compiuta. Penso che sia ingiusto nei confronti di Pirlo: non ha fatto un percorso da allenatore, ma se c’è chi l’ha ritenuto valido per un incarico così, bisogna dargli fiducia. Come l’hanno avuta altri allenatori che hanno fatto carriera, ma senza mai allenare alla Juve: tutti hanno una prima volta in una grande squadra, e il fatto di aver lavorato in squadre meno importanti non vuol dire che sei più adatto ad avere gli obblighi che hai in una big”.