Cambio modulo in allenamento? Miha: "Appena trovo chi parla coi giornalisti lo attacco al muro"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha risposto anche a una domanda sul nuovo modulo provato nell'ultimo allenamento: "Io ho provato un nuovo assetto solo per capire chi è che parla con i giornalisti, perché voglio trovarlo e quando lo trovo lo appendo al muro. Io non cambio modulo, l'ho fatto apposta e come tutte le volte è venuto fuori. Se c'è qualche giocatore che parla per mezzo voto in più o qualcun altro vedete cosa gli faccio".