© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista alla Bild, Emre Can ha parlato anche del compagno di casa Juventus, Cristiano Ronaldo. “Non voglio commentare il gesto con l'Atletico Madrid. Dopo quello di Simeone all’andata va detto che uno come Ronaldo, vista la sua prestazione, è autorizzato a rispondere ed esultare come crede. Tutti nello stadio sapevano a chi fosse indirizzata l’esultanza. Mi trovo benissimo con lui, sono stato contentissimo per la sua tripletta perché all’andata per lui non è stato facile. Ha dovuto ingoiare diversi bocconi amari, voleva rispondere. Il modo in cui lo ha fatto, con quella tripletta, è però incredibile. Ronaldo è un tipo tranquillissimo, con i piedi per terra. Non ostenta aloni da star, mi impressiona molto. È il primo a salutare, ringrazia per qualsiasi cosa. Non si comporta così solo con noi compagni, ma anche con tutti; massaggiatori, allenatori etc. La gente sarebbe sorpresa di vedere quanto è normale”.