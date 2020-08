Cannavaro e la panchina della Juve: "Pirlo è l'ultima delle pressioni per Sarri"

vedi letture

L'ombra di Andrea Pirlo incombe già su Maurizio Sarri? Fabio Cannavaro dice di no. Raggiunto da Tuttosport, il Pallone d'Oro 2006 parla così dell'ex compagno di squadra e di nazionale, da pochi giorni alla guida della Juve Under 23: "Penso che sia l'ultima delle pressioni per Sarri. Fantasmi e ombre arrivano da fuori. E credo anche che per lui sia un bene iniziare una nuova carriera con la possibilità di confrontarsi con un allenatore come Maurizio".