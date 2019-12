© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Il Mattino, l'ex difensore di Inter e Juventus Fabio Cannavaro ha parlato così del campionato di Serie A: "La Juve in questo periodo è divenuta più umana, e l'Inter sta sfruttando al massimo il potenziale dei suoi giocatori". Non è mancata poi neanche una battuta sul giovane Matthijs de Ligt, giovane talento che in bianconero ha riscontrato inizialmente qualche difficoltà: "Mi rivedo in lui nei primi mesi a Madrid, arrivai lì dopo il Mondiale ma l'impatto fu terribile e presi una caterva di ammonizioni perché tutto mi girava storto. Poi ho capito la Liga e tutto si è sistemato".