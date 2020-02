© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Cannavaro, tramite la Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa Scudetto a 3 soffermandosi, inevitabilmente, anche sul nuovo corso azzurro: "Dopo anni parliamo di un campionato equilibrato e dall'esito non scontato. La Juve deve ritrovare equilibrio, subendo tanti gol in Champions non vai avanti. L'Inter? Da gennaio ha una squadra fortissima, adesso deve soltanto trovare continuità. La Lazio? Immobile e Luis Alberto sono fortissimi e ha una difesa solida, ma la rosa è ristretta".

Chiusura, come detto, sulla nuova Italia targata Roberto Mancini: "Ha ridato un gioco agli azzurri e stanno maturando talenti: sono ottimista per l'Europeo".