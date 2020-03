Cannavaro: "Sono in quarantena in Cina, qui il Coronavirus lo stanno affrontando alla grande"

Fabio Cannavaro è attualmente in quarantena in Cina. Rientrato da Dubai, Cannavaro è stato messo in quarantena dalle autorità locali: "E' così da cinque giorni e devo dire che la Cina sta affrontando questa emergenza nel migliore dei modi. Fin quando non ci sarà il controllo di questo virus è inutile fare previsioni. Il virus corre, è vero che i più anziani sono a rischio, ma dai numeri che circolano tutti possono essere infettati. La gente deve stare a casa, io sono rientrato in Cina dopo esser stato a Dubai e, avendo passaporto italiano, sono stato messo in quarantena. Sono in quarantena da cinque giorni e in Cina stanno affrontando questa emergenza alla grande - ha detto a 'Sky' -. Sono stati bravi a prendersi del tempo e ci vuole tempo: sento gente dire che, magari, tra dieci giorni sarà possibile uscire e tornare alla vita di prima, ma visto anche quanto accaduto e sta accadendo in Cina non credo sarà così facile. Servono regole dure fin quando il virus non sarà sotto controllo: io non parlo di sconfiggerlo, perché nemmeno in Cina è stato sconfitto, ma servono regole dure per tenerlo sotto controllo".