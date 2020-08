Caos Conte, Max Callegari: "Irrispettoso ad andare contro i club, bravo ma non insostituibile"

vedi letture

Continuano, anche a distanza di due giorni, ad arrivare reazioni e commenti al polverone sollevato da Antonio Conte al termine della sfida contro l'Atalanta . Un attacco durissimo alla società, che divide anche gli addetti ai lavori. Max Callegari, giornalista e storica voce di DAZN e Mediaset, ha detto la sua sull'argomento attraverso il proprio profilo Twitter: "Conte è un fuoriclasse in panchina, non in tempi e modi della comunicazione. Irrispettoso andare in conflitto in pubblico (più volte) con il suo club, non solo all’Inter. Bravissimo ma non insostituibile: Juve e Chelsea hanno vinto e fatto meglio in Europa anche dopo di lui".