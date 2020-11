Caos Lazio, cosa accade dopo il blocco dell'ASL: ammenda, penalizzazione e risvolti penali

Il terremoto tamponi in casa Lazio potrebbe causare più di una sanzione per Claudio Lotito e il suo club. Nei giorni scorsi la Procura Federale ha acquisito materiale a Formello per accertare le violazioni del protocollo e procedere poi con le conseguenti decisioni in base all'art. 9 delle norme erogate dal consiglio federale lo scorso 8 giugno.

Quali sanzioni? Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle sue indagini la Procura dovrà valutare se è presente o meno il dolo della società e questo varierebbe la sanzione. Da un'ammenda a qualche punto di penalizzazione, finanche alla retrocessione: questi sono i rischi - si legge sulla Rosea - che corre la società biancoceleste.

Risvolti penali? La questione potrebbe avere anche risvolti penali per violazione di isolamento di un positivo. Tra i reati più gravi potrebbe configuarsi persino l'epidemia colposa che si configura quando un positivo evita l'isolamento e contagia un'altra persona.