Caos Nazionali, arriva lo stop della ASL anche per i giocatori della Lazio

Dopo Roma e Fiorentina, arriva anche lo stop da parte della ASL di competenza per la partenza dei giocatori della Lazio per le rispettive Nazionali. Come apprende l’ANSA, la causa del divieto alla partenza è arrivata in seguito alle positività al Covid-19 di Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha.