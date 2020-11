Capello: "Inter mangiata a centrocampo. Meglio in 10 e con la difesa a 4"

Fabio Capello, negli studi di Sky, ha parlato del ko dell’Inter contro il Real Madrid in termini critici: “L’Inter male, senza determinazione e con gioco lento. Erano sempre in difficoltà a centrocampo visto che i 3 difensori dovevano seguire solo un attaccante. Nella ripresa l’Inter con la difesa a 4 mi è piaciuta di più. L’Inter con questo Real Madrid poteva fare di più, ma alcuni giocatori tipo Lukaku sono mancati. E poi le sciocchezze si pagano: non è ammissibile, per un giocatore come Vidal, commettere un errore del genere”.