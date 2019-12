© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Dribbling su Rai 2, Fabio Capello ha parlato del campionato. "Juventus e Inter sono entrambe attrezzate per arrivare prime, hanno nel dna questa caratteristica e questa voglia. Devo dire che anche le romane stanno facendo molto bene. La Lazio in particolare non ha paura di giocare contro le favorite. La metto comunque tra le squadre ‘pericolose’ per le prime due, ma credo che le altre abbiano qualcosa in più”.