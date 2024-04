Capello: "Milan, i big sono nel progetto? Bisogna prima capire questo. E prendi Zirkzee"

Intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport' da Fabio Capello per analizzare i problemi del Milan: "Nella seconda parte della stagione al Milan è mancato l'apporto di alcuni giocatori fondamentali, da Maignan a Hernandez, da Tomori a Leao. Ecco, se loro sono i pilastri sui quali il club vuole costruire il Milan del futuro, pensare a cosa fare e come farlo diventa difficile. Io credo che i dirigenti debbano per prima cosa capire se questi big hanno ancora voglia di dare al Milan, o se invece preferiscono andare via. Nella prima ipotesi, bisognerebbe intervenire, ma senza stravolgere. Come? Servono tre colpi: un difensore centrale, un centrocampista e ovviamente il centravanti".

Sul rendimento di Rafael Leao, questo il pensiero di Capello: "Ha potenzialità enormi, però non sai mai che partita giocherà. E questo ti fa sorgere dei dubbi: mi sembra impossibile che un giocatore con quelle qualità non abbia la rabbia, l'agonismo che ci si aspetta da lui. Guardate Bellingham al Real... Il suo impatto è stato scioccante. Detto questo, se si fermano Leao e Theo al Milan viene a mancare il 60% della squadra".

E sul centravanti: "Se il Milan cerca genialità, deve andare su Zirkzee. Ha qualità, è forte fisicamente e conosce la Serie A. Non avrebbe bisogno di ambientarsi".