Capello: "Milan, Conceiçao strada giusta. L'importante è che tutti siano d'accordo"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato di Conceiçao come nuovo tecnico del Milan: "Direi proprio di sì. Se il Milan andrà convinto su di lui può essere sulla strada giusta. Conceiçao ha le carte in regola. L’importante è che tutti nel club siano d’accordo. Il caso Lopetegui insegna: il fatto che una società come il Milan abbia ceduto alla volontà dei tifosi suggerisce che forse non c’era unanimità totale sulla scelta. Diversamente sarebbe un ripensamento grave: se le decisioni del passato fossero state prese in base all’umore dei tifosi, il Milan non avrebbe avuto Sacchi e nemmeno Capello…

Fonseca? Il punto a suo favore è la conoscenza del nostro campionato. Fonseca sa già tutto della Serie A e manca dall’Italia da pochi anni. Nel biennio con la Roma ha fatto vedere buone cose, stile di gioco propositivo, mentalità offensiva. Con lui non ci sarebbe bisogno di rivoluzioni, è un tecnico che sa adattarsi ai giocatori che ha in rosa.

De Zerbi? E’ un tecnico preparato, che fa vedere le sue idee ovunque alleni, e ha uno sponsor di tutto rispetto come Guardiola. Fino a questo momento, però, non si è fatto avanti nessuno nonostante il suo nome sia stato accostato alle panchine dei grandi club. E poi con il Brighton ha una clausola da 13 milioni, onestamente mi sembrano troppi per liberare un allenatore".