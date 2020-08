Capello: "Pirlo? La presentazione in pompa magna per l'Under 23 mi aveva insospettito"

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, oggi opinionista di Sky, intervistato da Tuttosport, parla così della Juventus, dall'esonero di Sarri fino all'incognita Pirlo: "Si sapeva che non c’era feeling nello spogliatoio con Sarri per cui pensavo che la Champions sarebbe stato un banco di prova. Per Pirlo, invece, lo avevo già votato e me lo immaginavo su quella panchina tra un anno. La presentazione in pompa magna con il presidente Agnelli per il tecnico dell’Under 23 mi aveva fatto venire il sospetto"

A proposito di ritorni si sta profilando uno scambio tra Dybala e Pogba, Lei cosa ne pensa?

"Io mi tengo Dybala. Pogba mi dà l’impressione di non essere un leader trainante ma uno che vuole fare bella figura grazie agli altri che trainano".