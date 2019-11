Capello stuzzica Gasp: "Ilicic? Meglio se non cadeva. Più arrabbiato sul rigore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ti ho già detto che avrei tirato le orecchie a Ilicic. Secondo te era meglio se provava ad andare in porta?". Fabio Capello, ospite di Sky Sport, stuzzica così Gian Piero Gasperini sul fallo conquistato da Josip Ilicic, che ha portato all'espulsione di Claudio Bravo: "Ah beh certo. Non c'è dubbio, anche perché non c'era più nessuno. Io non l'ho ancora rivisto, certamente il portiere gli è arrivato addosso sparato. È chiaro, qui puoi fare gol, certo che sarebbe meglio. Spero che sia stato un gesto per difendersi, perché lì poi sei a porta vuota, senza altri difensori. Io con lui mi sono arrabbiato di più sul rigore. Quello poteva essere un episodio che chiudeva la partita. Però ha fatto una partita straordinaria, strepitosa".