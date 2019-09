© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ex tecnico di Juventus, Roma e Milan, parlando ai microfoni di Sportweek in vista dell’inizio della Champions League giudica i gironi capitati alle italiane: “La Juve non dovrebbe avere problemi a superare il turno. L’Inter è quella che ha avuto il sorteggio peggiore, ma ha Conte, uno che fa la differenza. Quanto al Napoli, credo che stavolta la beffa di un’eliminazione alla prima fase sia scongiurata: è più forte di un anno fa. E l’Atalanta che debutta ha comunque un gioco strutturato per la coppa: può giocarsi il 2° posto con lo Shakhtar”.