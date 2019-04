Caputo: "Per salvare l'Empoli servono i gol, spero anche dagli altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I gol di Francesco Caputo per salvare l'Empoli. Il bomber toscano ne ha parlato a Sky Sport 24: "Sicuramente è un traguardo importante per me, al vero primo anno di Serie A. Per salvare l'Empoli servirà qualche altro gol, spero anche che ne arrivino dagli altri. È difficile fare calcoli, dobbiamo pensare partita per partita. Sappiamo che è difficile, ma nulla è impossibile. Vincere a Bologna sarebbe straordinario, ci alleniamo per questo".