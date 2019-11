Carli sul caso Ronaldo: "Altro che 55'. Pensavo Sarri lo togliesse prima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Altro che al 55'. Pensavo lo togliesse prima". Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, anche Marcello Carli, ds del Cagliari ma al contempo amico personale di Maurizio Sarri, dice la sua sul caso legato alla sostituzione di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan: "L'ha fatto per lui, se non l'avesse fatto sarebbe stato un errore per sé, per la Juve, per Ronaldo. E poi sono i fatti ad avergli dato ragione".