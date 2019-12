© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto rivelato da TuttoC.com il futuro di Dario Saric, centrocampista classe ‘98 del Carpi, potrebbe essere in Serie A. L’Atalanta infatti lo ha messo sotto osservazione ed è pronta a bloccarlo già a gennaio per poi portarlo a Zingonia in estate per valutarlo da vicino e decidere se mandarlo a crescere in Serie B o metterlo a disposizione di Gasperini per la prima squadra. Sul giocatore ci sarebbero anche altri club importanti, ma i bergamaschi sembrerebbero in vantaggio.