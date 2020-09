Carraro: "Gli scudetti della Juve sono 36. Il club bianconero si è fatto un film tutto suo"

vedi letture

"Gli scudetti della Juventus sono 36, punto e basta. La Juve è una società straordinaria, ma ha fatto un film tutto suo". Non ha dubbi Franco Carraro, ex presidente FIGC, intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Poi aggiunge: "Non ci sono solo le sentenze ma anche una decisione del tribunale. La federazione e la Juve hanno fatto una transazione e hanno diminuito la pena della Juventus perché la Juventus ha accettato quella pena e non ha fatto ricorso al Tar e al consiglio di stato come avrebbe potuto fare. Si tratta di una sentenza frutto di un accordo coi legali della stessa Juve. Questa è la verità. Il resto sono chiacchiere. Dico questo rispettando Agnelli, ma commette un errore se dice che gli scudetti non sono 36".