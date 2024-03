Caso Acerbi, l'Inter non emetterà comunicati: si aspetta l'incontro con la FIGC

Dopo essere rientrato dal ritiro della nazionale, Francesco Acerbi ha incontrato oggi i dirigenti dell'Inter per spiegare la sua posizione in merito alle presunte parole razziste rivolte a Juan Jesus durante la gara con il Napoli di domenica. Come già accaduto nel faccia a faccia con il c.t. Spalletti e poi nelle dichiarazioni ai giornalisti di ieri - riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione on line - il difensore ha ribadito che nelle sue frasi non c’era alcun intento discriminatorio o razziale e verosimilmente sarà questa la sua versione anche quando (a breve, probabilmente giovedì) sarà interrogato dagli uomini della Procura federale.

Probabile - si legge - che il confronto si tenga alla Pinetina in video conferenza, con un uomo della Procura insieme al calciatore e Chiné collegato da Roma. L'Inter ha deciso di non emettere comunicati né di prendere decisioni. Aspetterà l'incontro di Acerbi con la FIGC.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha emesso oggi un comunicato con le decisioni dopo la 29^ giornata di campionato, ma per avere però una decisione in merito occorrerà aspettare ancora qualche ora, visto che lo stesso Giudice Sportivo ha richiesto un supplemento di indagini, come spiegato nella nota della Lega: "Il Giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli".