Caso-Higuain e mercato bloccato dalla UEFA: il punto sul Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto ruota intorno a Gonzalo Higuain e al fair-play finanziario. Il futuro dell'attaccante argentino è sempre in bilico: il Pipita ha deciso di tornare dal maestro Maurizio Sarri e il Milan (insieme alla Juventus) studierà il da farsi nei prossimi giorni. La cessione è tutt'altro che scontata, perché prima i rossoneri dovranno trovare un sostituto all'altezza. Impresa resa difficile dalle limitazioni sul mercato imposte dalla UEFA: ecco perché Gazidis sta cercando una mediazione.

IN ENTRATA

Tutto bloccato, quindi, nonostante Gattuso chieda insistentemente una mezzala per sostituire lo sfortunato Jack Bonaventura e un elemento per il reparto offensivo. Il sogno è Nicolò Barella, l'obiettivo più fattibile è Stefano Sensi, anche se il Sassuolo continua a sparare alto e non sembra intenzionato a lasciarlo partire nell'immediato. Le alternative? Baselli, Duncan, anche Fellaini. Tonali continua a essere monitorato e se ne riparlerà in estate. Piace sempre l'esterno Yannick Ferreira-Carrasco, ma ogni giorno che passa favorisce le pretendenti inglesi, Arsenal e Chelsea su tutti. Leonardo continua a seguire anche Groeneveld, ala olandese del Bruges. Se Higuain va via, l'obiettivo numero 1 per l'attacco è Piatek, con Morata e Kean sullo sfondo e la suggestione Pato.

IN USCITA

Gonzalo Higuain vuole il Chelsea, ma è un'operazione davvero complicata. Nel frattempo, Leonardo sta provando a chiudere alcune cessioni "minori", come quella di Halilovic al Besiktas. Tutto bloccato invece per Borini allo Shenzen, nessuna novità anche sul fronte Bertolacci e Montolivo, che potrebbero arrivare a scadenza.