Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports UK sul caso relativo alla prima pagina del Corriere dello Sport che, per raccontare la sfida tra Romelu Lukaku e Chris Smalling, ha parlato di "Black Friday". "Sono imbarazzato da questo titolo. Stiamo cercando di proteggere i nostri clienti da questo forte problema del razzismo perché non è solo una questione del giornale ma qualcosa che respiri ovunque. Romelu è forte abbastanza per sopportarlo".