© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini è stato interrogato anche sul caso Icardi scoppiato in casa Inter ormai da qualche settimana. Questa la sua risposta: "Per me è difficile avere un'idea da fuori, non conoscendo tutte le dinamiche. Non sarebbe nemmeno giusto rispondere, mi spiace si sia creata questa situazione con Mauro, spero si ricomponga".