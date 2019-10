© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La Federcalcio belga ha avviato un'indagine sulla società Turkse FC. Il Turkis Football Club Beringen è una società dilettantistica che ha sede in Belgio fondata nel 1969 da espatriati turchi. A far discutere una foto che ritrae una formazione giovanile del club, con bambini di 9 anni, che hanno eseguito il discusso saluto militare, chiaro riferimento ai soldati turchi che combattono al confine turco-suriano. Forti le reazioni e discussioni in Belgio che hanno coinvolto anche il ministro fiammingo dello sport, con scene simili che stanno sviluppandosi anche in altre società con radici turche.