Non ci sarà squalifica della Sardegna Arena, né la chiusura di un solo settore, per quanto accaduto martedì sera in occasione di Cagliari-Juventus. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che parla di una sanzione pecuniaria che verrà comminata al Cagliari per gli ululati razzisti nei confronti di Moise Kean.

I tre ispettori federali, infatti, hanno annotato cori razzisti solo dopo il gol dell'attaccante classe 2000 e sono descritti come una reazione all'esultanza. Non c'è traccia dei cori precedenti, anche se molti video girati in rete nella giornata di ieri hanno evidenziato come cori razzisti ci fossero stati già prima del gol del 2-0.

Inoltre, i protagonisti vengono quantificati in non più di 40­-50 persone, cifra davvero troppa esigua per far scattare la reale dimensione e percezione del fenomeno, condizione imprescindibile per far scattare la chiusura di un settore dello stadio o dello stadio stesso.