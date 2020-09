Caso Messi, Rakitic: "Leo non mi aveva detto nulla sul suo futuro, ho scoperto tutto dai media"

Intervista a Cadena COPE per Ivan Rakitic, nuovo calciatore del Siviglia. Il centrocampista croato, appena tornato in Andalusia dal Barcellona, ha parlato anche del caso Messi: "Non posso dire che fossimo migliori amici, ma Leo mi ha trattato sempre bene al Barça. Con me non ha mai parlato del suo futuro, ho scoperto tutto attraverso i media", le sue parole.