Caso Suarez, la Juve continua a dirsi serenissima: né Paratici né Cherubini ad oggi sono indagati

Il caso Suarez rischia di coinvolgere anche la Juve, anche se il club bianconero continua a dirsi serenissimo sia per la posizione di Federico Cherubini sia per quella di Fabio Paratici, soltanto nominato nelle intercettazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nonostante i due dirigenti della Vecchia Signora abbiano avuti contatti con l'Università di Perugia, proprio dove l'ex obiettivo uruguaiano ha svolto l'esame B1 di italiano necessario per il conseguimento del passaporto comunitario, la società del presidente Agnelli si sente completamente estranea ai fatti. Resta da capire, però, se da parte dei vertici della Juve ci sia stata effettivamente una richiesta di trattamento di favore.